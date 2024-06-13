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        Ardahan'da yağışlar nedeniyle çöken çatının altında kalan kişi ağır yaralandı

        Ardahan'da sağanak nedeniyle tek katlı evin çatısı çöktü, göçük altında kalan kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 23:24 Güncelleme: 13.06.2024 - 23:24
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        Ardahan'da yağışlar nedeniyle çöken çatının altında kalan kişi ağır yaralandı
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        Ardahan'da sağanak nedeniyle tek katlı evin çatısı çöktü, göçük altında kalan kadın ağır yaralandı.

        Kentte etkili olan yağışlar, Göle ilçesinde şiddetini artırtı.

        Çardaklı köyünde ikamet eden 47 yaşındaki F.A, tek katlı evin çatısının çökmesi sonucu ağır yaralandı.

        Yakınları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce çöken çatının altından ağır yaralı olarak çıkarılan F.A, Göle Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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