Kars, Ardahan ve Ağrı'daki kurban pazarlarında hareketlilik arttı

Ardahan, Kars ve Ağrı'daki kurbanlık pazarlarında, Kurban Bayramı arefesi öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışları kentin birçok noktasında devam ediyor.

İl dışına sevklerin tamamlandığı kentte, satıcı ve alıcılar hayvan pazarları başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu noktalarda buluşuyor.

Güney Çevre Yolunun Terminal Kavşağı'nda küçükbaş kurbanlık satışı yapan Kemal Şengül, AA muhabirine, satışları trafiğin yoğun olduğu noktalarda gerçekleştirdiğini söyledi.

Bazı alıcıların söz konuşu kavşağı kullandığını belirten Şengül, "Ben dün hayvan pazarında satış yaptım. Bugün ise çevre yolunu tercih ettim çünkü bu kavşak çok kalabalık. Kurbanlık almak isteyenlerin çoğu buradan geçiyor. Benim için iyi oldu." dedi. - Ağrı Ağrı'da ise hayvan pazarlarındaki yoğunluk önceki günlere göre arttı. Kurbanlık alımını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, kentteki satış noktalarında yoğunluk oluşturdu. Besiciler satışlarından karlı çıkmak, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık almak için sıkı pazarlıklar yapıyor.