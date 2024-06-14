Doğu Anadolu'da jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlanıyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Erzincan'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, İl Jandarma Komutanlığı bando takımı tarafından marşlar söylendi. Daha sonra Jandarma personeli, Yakutiye Kent Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Düz, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, gaziler, jandarma personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın önemli bir misyon yüklendiğini, sadece adli ve kolluk olarak değil aynı zamanda asrın felaketi depremde de önemli görevler icra ettiğini söyledi.

Buradaki kutlamalara, Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, 25'inci Hudut Tugay ve Garnizon Komutanı Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir diğer yetkililer ve jandarma personeli ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Mustafa Koç, jandarma teşkilatının insan odaklı bir anlayışla halk ile devlet arasında önemli bir köprü ve milletin güven kaynağı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadeleden düzensiz göçle mücadeleye, asayişten trafik güvenliğine kadar birçok alanda vatan topraklarımızın her bir karışında gece, gündüz demeden fedakarca vazife yürüten, üstlendiği önemli görevleri yüksek vazife şuuruyla yerien getiren, devletimizin en köklü kurumlarından biri olan jandarma teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzuru ve refahının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ise jandarma ve emniyet personelinin kahramanca, canı pahasına en zor arazi koşullarında teröristle mücadele harekatı icra ettiğini ve bağrından çıktığı milletten aldığı destekle fedakarca görev yaptığını aktardı.