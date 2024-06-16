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        Erzurum-Ardahan kara yolunda kaza yapan tır trafiği aksattı

        Erzurum-Ardahan kara yolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hafif yaralandı, yolda ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:49
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        Erzurum-Ardahan kara yolunda kaza yapan tır trafiği aksattı
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        Erzurum-Ardahan kara yolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hafif yaralandı, yolda ulaşım aksadı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AEH 524 plakalı tır, Erzurum'un Oltu ilçesi ile Ardahan arasındaki kara yolunda bariyerlere çarpıp yoldan çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün hafif yaralandığı kazada, trafik tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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