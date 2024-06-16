Erzurum-Ardahan kara yolunda kaza yapan tır trafiği aksattı
Erzurum-Ardahan kara yolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hafif yaralandı, yolda ulaşım aksadı.
Erzurum-Ardahan kara yolunda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü hafif yaralandı, yolda ulaşım aksadı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AEH 524 plakalı tır, Erzurum'un Oltu ilçesi ile Ardahan arasındaki kara yolunda bariyerlere çarpıp yoldan çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün hafif yaralandığı kazada, trafik tek şeritten sağlandı.
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