Ardahan'da TOKİ inşaatından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 8 kutu dış cephe boyası, 264 adet laminant parke, 15 adet 125×30 pencere altı mermer ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılarlardan S.K. ve A.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.S.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnceleme ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheliler, S.K, A.K, S.S.Ç. ve M.Ç. operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'de TOKİ'ye ait inşaat alanında yaklaşık 500 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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