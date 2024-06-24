Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bayram tatilinde aldıkları trafik tedbirlerini anlattı:

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yoğun trafik tedbiri aldıklarını belirterek, "Şükürler olsun ölümlü trafik kazası meydana gelmedi." dedi.

Vali Çiçek, AA muhabirine, 3 yaralamalı trafik kazasının dışında il genelinde Kurban Bayramı tatilini sorunsuz geçirdiklerini söyledi.

Bayram boyunca ciddi bir durum yaşanmamasına sevindiklerini ve bunun uyulan trafik kurallarından kaynaklandığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun bayram boyunca olumsuz bir durum yaşamadık. Her denetimimizde sürücülerimize başta hız ve emniyet kemeri olmak üzere kuralları hatırlattık. Şükürler olsun ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Ekiplerimiz bayram boyunca, vatandaşımız bayramı bayram tadında geçirsin diye çaba gösterdi. Ortaya konulan kuralların tamamı vatandaşımızın güvenlik ve sağlığı için."