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        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na yapılan parkla sürücülerin tır kuyruğu çilesi sona erdi

        GÜNAY NUH - Sürücülerin tır kuyruğu çilesi, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 22 Aralık 2023'te hizmete alınan park sayesinde ortadan kalktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:41
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        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na yapılan parkla sürücülerin tır kuyruğu çilesi sona erdi
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        GÜNAY NUH - Sürücülerin tır kuyruğu çilesi, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 22 Aralık 2023'te hizmete alınan park sayesinde ortadan kalktı.

        Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli ticaret yolları arasında bulunuyor.

        Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta köprü görevi gören sınır kapısı, özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

        - Elde edilen kazanç 25 milyon lirayı aştı

        Sürücüler için çileye dönüşen tır kuyruğu, gümrük kapısında 22 Aralık 2023'te hizmete alınan park sayesinde ortadan kalktı.

        Bu süreçte gümrükteki parkı 6 ayda 32 bin 683 tır sürücüsü kullandı. Tır sürücülerinin temel ihtiyaçlarını artık rahatlıkla karşıladığı parktaki altyapı iyileştirme çalışmaları ise İl Özel İdaresi bünyesinde devam ediyor.

        Parka girişleri kayda alınan tır sürücüleri, sıralarının geldiğini burada bulunan kafe gibi sosyal tesislerdeki ekranlardan ve kendilerine verilen karekodla internet üzerinden takip edebiliyor.

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluğun giderilmesi için 6 ay önce tır parkının hizmete alındığını söyledi.

        İlk 6 ayda 32 bin 683 tırın parka giriş yaptığını, bu girişlerde elde edilen kazancın 25 milyon lirayı aştığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Orta Asya ve Kafkaslar'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı için tır parkı çok önemli bir ihtiyaçtı. Geç de olsa bunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun tır parkı artık hizmete girdi ve faydasını fazlasıyla görmeye başladık. Bu bize hem maddi hem manevi bir kazanç oldu. İlk kazancımızla bu parkın altyapısını sorunsuz hale getirmek istiyoruz. Parkın daha verimli ve hızlı bir hizmet vermesi için bazı çalışmalar, yani parkın içinde bazı çalışmalar yapmamız gerek. İnşallah onları da en kısa sürede bitirmenin gayretindeyiz."

        Daha önceleri kapı yolunda oluşan yoğunluğun artık giderildiğini dile getiren Çiçek, tırcıların yol kenarında bekleme sorunun kalktığını vurguladı.

        - Türkgözü Sınır Kapısı'na da tır parkı kurulacak

        Kapıdaki kilometrelerce tır kuyruğunun oluşturduğu çevre kirliliğinin de sona erdiğini ifade eden Çiçek, şunları söyledi:

        "Tır sürücülerimiz özellikle gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını parkta gideriyor. Yollardaki kirlenme ve yol kenarlarında çöp birikintileri oluşmuyor. Bu ve benzeri sorunlar için park çok önemli kazanç oldu. Amacımız elde edilen bu kazancı yatırıma dönüştürüp parkı sorunsuz hale getirmektir. Park sorunsuz bir altyapıya kavuştuğunda o zaman hizmet kalitesi de artmış olacak. Bu nedenle parkta kazancımızın bir miktarını parkın altyapısına harcayacağız, daha sonra burada elde edilen kazanç köy yollarına ayrılacak."

        Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı için de tır parkı kurma çalışmalarının olduğunu kaydeden Çiçek, söz konusu parkın kurulumuyla Türkgözü'nde de tır kuyruğunun oluşmayacağını sözlerine ekledi.

        Tır şoförü Neşat Arı ise Hatay'dan Gürcistan üzeri Azerbaycan'a gittiğini belirterek, "Daha önceleri geldiğimizde 15-16 kilometre tır kuyruğu oluşuyordu, şimdi park güzel oldu. Tuvalet, banyo sorunu vardı ancak bu tır parkı ile bu sorun ortadan kalktı. Yemeğimizi yiyoruz, temizliğimizi yapıyoruz. Kim yapmışsa buraları Allah onlardan razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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