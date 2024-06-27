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        Ardahan'da açık havada "Midas'ın Kulakları" oyunu sahnelendi

        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Ardahan'da kültürel etkinlikler kapsamında "Midas'ın Kulakları" adlı oyunu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:52 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:52
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        Ardahan'da açık havada "Midas'ın Kulakları" oyunu sahnelendi
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        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Ardahan'da kültürel etkinlikler kapsamında "Midas'ın Kulakları" adlı oyunu sahneledi.

        Güngör Dilmen'in yazdığı Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği oyun, açık havada PTT kavşağında sahnelendi.

        Oyunu, Vali Yardımcısı Şahin Demir, diğer ilgililer ve vatandaşlar izledi.

        Demir, yaptığı konuşmada, oyunu serin bir havada izlemenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Demir, ilgililere çiçek verdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ise organizasyonun, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç'un katkılarıyla gerçekleştiğini belirtti.

        - "Midas'ın Kulakları"

        Eser, güneş tanrısı Apollon ile doğa tanrısı Pan arasındaki "kim daha güçlü, kim daha usta" tartışmasının, Frigya Kralı Midas'ın hakemliğinde düzenlenen yarışmaya taşınması, mağlup ilan edilen Apollon'un bu duruma öfkelenip Midas'ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürerek cezalandırması konu ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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