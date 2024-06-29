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        Ardahan'da "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenlendi

        Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla düzenlenen "25. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yoğun katılımla gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:35 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:35
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        Ardahan'da "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenlendi
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla düzenlenen "25. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yoğun katılımla gerçekleşti.

        Damal festival alanında başlayan etkinliğe, Kaymakam Vekili Emrah Akdumar, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, diğer ilgililer ve kentteki vatandaşların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere birçok ilden gelenler katıldı.

        Yoğun ilginin olduğu etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu, yöresel sanatçılar konser verdi.

        Burada konuşan Çamlıyurt, şenlikleri uluslararası alana taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Amacımız bölgemize hizmet etmek ve bölgemizi kalkındırmaktır. Bu nedenle bu etkinlikler bizim için önemli. Bu yıl şenliklerin 25'incisini kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Daha sonra, silüetin izleneceği seyir alanına geçildi. Akşam saatlerinde açık havada belirginleşen Atatürk silüetini izleyen katılımcılar, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.

        Festivale katılan Dilan Algu, buradaki Atatürk silüetini ilk kez gördüğünü, çok etkilendiğini ve tekrar geleceğini söyledi.

        - Damal'da oluşan Atatürk silüeti

        Karadağlar'ın eteğine yansıyan Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle, bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

        Haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile izleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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