Ardahan'da "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenlendi

Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla düzenlenen "25. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" yoğun katılımla gerçekleşti.

Damal festival alanında başlayan etkinliğe, Kaymakam Vekili Emrah Akdumar, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, diğer ilgililer ve kentteki vatandaşların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere birçok ilden gelenler katıldı.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu, yöresel sanatçılar konser verdi.

Burada konuşan Çamlıyurt, şenlikleri uluslararası alana taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Amacımız bölgemize hizmet etmek ve bölgemizi kalkındırmaktır. Bu nedenle bu etkinlikler bizim için önemli. Bu yıl şenliklerin 25'incisini kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Daha sonra, silüetin izleneceği seyir alanına geçildi. Akşam saatlerinde açık havada belirginleşen Atatürk silüetini izleyen katılımcılar, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.

Festivale katılan Dilan Algu, buradaki Atatürk silüetini ilk kez gördüğünü, çok etkilendiğini ve tekrar geleceğini söyledi.