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        Ardahan'da yıldırım isabet eden büyükbaş hayvanlar telef oldu

        Ardahan'ın Göle ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:01 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:01
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        Ardahan'da yıldırım isabet eden büyükbaş hayvanlar telef oldu
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Yeleçli köyü yaylasındaki merada otlayan hayvanların üzerine yıldırım isabet etti. Sürüdeki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Telef olan hayvanların 3 kişiye ait olduğu öğrenildi.

        Bölgede sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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