Ardahan'da yıldırım isabet eden büyükbaş hayvanlar telef oldu

Telef olan hayvanların 3 kişiye ait olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Yeleçli köyü yaylasındaki merada otlayan hayvanların üzerine yıldırım isabet etti. Sürüdeki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

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