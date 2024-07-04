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        Ardahan ve Iğdır'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

        Ardahan ile Iğdır'da düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda muhtarların da aralarında bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:33
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        Ardahan ve Iğdır'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı
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        Ardahan ile Iğdır'da düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda muhtarların da aralarında bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

        Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, bazı yaylaların kanuna aykırı ve usulsüz olarak kiralanıp haksız kazanç elde edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Ardahan ve Iğdır'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        "İhaleye fesat Karıştırma" ve "rüşvet" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesine sevk edildi.

        Şüpheliler arasında muhtarların da olduğu bildirildi.

        Gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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