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        Ardahan ve Iğdır'daki rüşvet operasyonunda yakalanan 32 zanlı serbest bırakıldı

        Ardahan ile Iğdır'da düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda yakalanan 32 zanlı serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:17
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        Ardahan ve Iğdır'daki rüşvet operasyonunda yakalanan 32 zanlı serbest bırakıldı
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        Ardahan ile Iğdır'da düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda yakalanan 32 zanlı serbest bırakıldı.

        Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, bazı yaylaların kanuna aykırı ve usulsüz olarak kiralanıp haksız kazanç elde edilmesine yönelik operasyonda, "İhaleye fesat Karıştırma" ve "rüşvet" suçunu işledikleri iddiasıyla dün yakalanıp adliyeye sevk edilen 32 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.

        Aralarında muhtarların da olduğu 32 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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