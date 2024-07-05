Ardahan ve Iğdır'daki rüşvet operasyonunda yakalanan 32 zanlı serbest bırakıldı

Aralarında muhtarların da olduğu 32 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, bazı yaylaların kanuna aykırı ve usulsüz olarak kiralanıp haksız kazanç elde edilmesine yönelik operasyonda, "İhaleye fesat Karıştırma" ve "rüşvet" suçunu işledikleri iddiasıyla dün yakalanıp adliyeye sevk edilen 32 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.

Ardahan ile Iğdır'da düzenlenen "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda yakalanan 32 zanlı serbest bırakıldı.

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