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        Ardahan'da "Verimli Sürüler, Buzağı Dolu İşletmeler Projesi" hayata geçirildi

        Ardahan'da doğum yapma potansiyeli olan hayvanlarda verimi artırmak amacıyla, "Verimli Sürüler, Buzağı Dolu İşletmeler Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:08 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:08
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        Ardahan'da "Verimli Sürüler, Buzağı Dolu İşletmeler Projesi" hayata geçirildi
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        Ardahan'da doğum yapma potansiyeli olan hayvanlarda verimi artırmak amacıyla, "Verimli Sürüler, Buzağı Dolu İşletmeler Projesi" hayata geçirildi.

        Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, merkeze bağlı Dedegül köyünde projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, söz konusu çalışmayla ekonomik kaybın önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Projenin, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı, Vali Hayrettin Çiçek'in önderliğinde gerçekleştirildiğini belirten Cineviz, şunları kaydetti:

        "Proje ile belirlenen 60 gün ve daha üzerinde kızgınlık belirtisi göstermeyen hayvanlarda 'Ovsynch Senkronizasyonu' ve 'Fertil Bolus Uygulamaları' yapılarak kızgınlığa getirilecek ve bunun sonucunda tohumlama işlemi gerçekleştirilecektir. Hedeflenen proje kapsamında Ardahan ekonomisinin kısırlık nedeniyle yararlanamadığı önemli bir ekonomik kaybın önüne geçilmiş olup, üreticilerimiz hayvan işletmelerinde daha fazla yatırım yapma imkanı sağlayacaktır."

        Her yıl doğum yapma potansiyeline sahip hayvanlarda istenilen verimin alınmadığına dikkati çeken Cineviz, "Çok ciddi bir miktarın üretkenliklerini tam anlamıyla yansıtamadıklarını görüyoruz. Kısırlık sorunu yaşadıklarını, gebelik döneminde bazı düşükler gibi sorunlar yaşadığını belirledik. Doğumlar sonrasında ve öncesinde hayvan kayıplarını biliyoruz, bu sorunları çözmeye yönelik çalışıyoruz. Bunun için bugün üreticilerimiz ve yetiştiricilerimizle bir araya geldik. Hem sizi bilgilendireceğiz hem de sorumluluklarınızı size hatırlatmış olacağız. El birliğiyle bölge hayvancılığına katkı sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Kaçar ve Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürkler "suni tohumlama faydaları, kısırlığa yol açan faktörler, buzağı ishalleri" konularında bilgilendirme yaptı.

        Proje, 3 köyde daha hayata geçirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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