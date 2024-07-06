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        Ardahan'da sağanak nedeniyle ekili araziler zarar gördü

        Ardahan'da sağanak nedeniyle yollar ve ekili alanları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:04 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:04
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        Ardahan'da sağanak nedeniyle ekili araziler zarar gördü
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        Ardahan'da sağanak nedeniyle yollar ve ekili alanları su bastı.

        Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde derelerin taşması sonucu su altında kalan yollarda hasar oluştu, ekili araziler zarar gördü.

        Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bağdeşen köyü mevkisinde de su taşkınları oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağışın ardından ekipler köyde çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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