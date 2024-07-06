Ardahan'da sağanak nedeniyle ekili araziler zarar gördü
Ardahan'da sağanak nedeniyle yollar ve ekili alanları su bastı.
Ardahan'da sağanak nedeniyle yollar ve ekili alanları su bastı.
Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde derelerin taşması sonucu su altında kalan yollarda hasar oluştu, ekili araziler zarar gördü.
Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bağdeşen köyü mevkisinde de su taşkınları oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışın ardından ekipler köyde çalışma başlattı.
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