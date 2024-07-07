Ardahan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Sulakyurt köyüne ait yaylada hayvan otlatan Sıraç R. (23) ile Emrah T'ye(37) yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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