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        Ardahan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

        Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 00:07 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:07
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        Ardahan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
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        Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Sulakyurt köyüne ait yaylada hayvan otlatan Sıraç R. (23) ile Emrah T'ye(37) yıldırım isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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