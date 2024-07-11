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        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler geçiş belgelerini tır parkında beklerken alabilecek

        Gürcistan sınırında bulunan Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler, geçiş belgelerini tır parkında mola verirken alabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:10
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        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler geçiş belgelerini tır parkında beklerken alabilecek
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        Gürcistan sınırında bulunan Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler, geçiş belgelerini tır parkında mola verirken alabilecek.

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda verilen geçiş belgesi işlemlerinin, tır parkına taşındığını söyledi.

        Geçen yıl aralık ayında hizmete alınan tır parkındaki hizmetlerin daha kolay ve hızlı yapılması için çalışma yaptıklarını anlatan Demirci, şunları kaydetti:

        "İki ülke arasında giriş veya çıkış yaparken kullanılan bizim de dozvola dediğimiz geçiş işlemi hizmetini artık parkta veriyoruz. Daha önceleri bu işlem kapı içinde yapılıyordu ancak sürücü tır parkına giriş yaptığında bu işlemi de parkta yapsın istedik. Yani sürücünün parktan çıktıktan sonra bir daha başka bir işlemle uğraşmaması için bu hizmeti sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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