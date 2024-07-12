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        Ardahan'da otomobil çekiciye çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ardahan'da çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:59
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        Ardahan'da otomobil çekiciye çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Ardahan'da çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

        S.K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güney Çevre Yolu'ndan kent merkezine bağlanan yolda M.A. idaresindeki çekiciye arkadan çarptı.

        Kazada, otomobildeki T.K. hayatını kaybetti, sürücü S.K. ağır yaralandı.

        Sürücü S.K, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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