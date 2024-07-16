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        Ardahan'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Ardahan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:15
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        Ardahan'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Ardahan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.Ç'nin kullandığı 69 AN 798 plakalı araç, Ardahan-Göle kara yolunun Güzçimeni köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki G.Ç, R.Z.Ç, M.E.Ç ve 3 yaşındaki K.N.Ç yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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