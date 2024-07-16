Ardahan'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Ardahan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ardahan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
M.Ç'nin kullandığı 69 AN 798 plakalı araç, Ardahan-Göle kara yolunun Güzçimeni köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki G.Ç, R.Z.Ç, M.E.Ç ve 3 yaşındaki K.N.Ç yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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