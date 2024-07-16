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        Kura Nehri'nde avlanan balıkçının ağına uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın balığı takıldı

        Ardahan'daki Kura Nehri'nde avlanan Halil Bulutlar, uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın balığı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:33
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        Kura Nehri'nde avlanan balıkçının ağına uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın balığı takıldı
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        Ardahan'daki Kura Nehri'nde avlanan Halil Bulutlar, uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın balığı yakaladı.

        Kentteki Kura Nehri'nde balıkçılık yapan Halil Bulutlar, Sarme mevkisinde ağına takılan yayın balıklarını güçlükle kıyıya çekti.

        Tek avında uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın balığı yakalayan Bulutlar, balıkları at arabasıyla şehir merkezine getirdi.

        Bulutlar, tezgahında sergilediği balıkların kilogramını 100 liradan satışa sundu.

        Balıkçı Bulutlar, çok kez yayın balığı yakaladığını belirterek, "Bugün birisi 1,5, ikisi bir metreyi aşan uzunluklarda olması beni sevindirdi. En büyüğü yaklaşık 30 kilogram." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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