Kura Nehri'nde avlanan balıkçının ağına uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın balığı takıldı

Ardahan'daki Kura Nehri'nde avlanan Halil Bulutlar, uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın balığı yakaladı.

Kentteki Kura Nehri'nde balıkçılık yapan Halil Bulutlar, Sarme mevkisinde ağına takılan yayın balıklarını güçlükle kıyıya çekti.

Tek avında uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın balığı yakalayan Bulutlar, balıkları at arabasıyla şehir merkezine getirdi.

Bulutlar, tezgahında sergilediği balıkların kilogramını 100 liradan satışa sundu.

Balıkçı Bulutlar, çok kez yayın balığı yakaladığını belirterek, "Bugün birisi 1,5, ikisi bir metreyi aşan uzunluklarda olması beni sevindirdi. En büyüğü yaklaşık 30 kilogram." dedi.