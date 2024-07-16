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        Ardahan'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi

        Ardahan'da sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:37 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:37
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        Ardahan'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi
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        Ardahan'da sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kent merkezi ve köylerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü.

        Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağışlar, merkeze bağlı Güzçimeni köyü bölgesinde de tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        Su baskını nedeniyle AFAD bölgede tarama çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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