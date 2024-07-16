Ardahan'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Yağışlar, merkeze bağlı Güzçimeni köyü bölgesinde de tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Kent merkezi ve köylerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü.

Ardahan'da sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

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