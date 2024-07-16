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        Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:42 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:42
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        Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        R.Ş'nin kullandığı 53 AU 534 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Hastane kavşağında N.Y. idaresindeki 66 ADH 827 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki A.Y, B.Ş. ve G.T. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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