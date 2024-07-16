Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ardahan'da 2 otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
R.Ş'nin kullandığı 53 AU 534 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Hastane kavşağında N.Y. idaresindeki 66 ADH 827 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki A.Y, B.Ş. ve G.T. yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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