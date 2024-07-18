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        Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi:

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların meteorolojinin yağış uyarılarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:39
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        Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi:
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların meteorolojinin yağış uyarılarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

        Vali Çiçek, gazetecilere, son günlerde kent genelinde yağışların etkili olduğunu hatırlattı.

        Şu ana kadar sağanak nedeniyle bazı taşkınlar yaşandığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bu yüzden bazı yollarımız su altında kaldı. Örneğin Ardahan-Ardanuç kara yolunun bazı bölgelerinde taşkın oluştu. Öte yandan taşkınlar nedeniyle toplamda 4 konuta su girdi. Ekiplerimiz her noktaya anında müdahale etti. İnşallah bundan sonra daha büyük olumsuzluk yaşanmaz. Sağanaklar sürüyor, dolayısıyla vatandaşlarımız da meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar ve tedbirli olsunlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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