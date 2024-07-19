Ardahan Valisi Çiçek, geçen yıla oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşandığını bildirdi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentin huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, geçen yılın ilk 6 ayına oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşandığını söyledi.

Çiçek, Valilik toplantı salonunda gazetecilere, İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadelede ülke genelind kararlı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Terör olaylarında ülke genelinde azalma yaşandığını, bunun Ardahan'da da paralel olarak etkisini gösterdiğini vurgulayan Çiçek, "İlimizde 2023 yılının ilk 6 ayında 33 olayda 35 şahıs yakalanmışken, bu sayı 2024 yılının aynı döneminde 11 olayda 11 yakalama olarak kayıtlara geçti. Bizler, ülke genelinde olduğu gibi kentimizde de huzurun sağlanması için çalışmalar yapıyoruz. Yapılan tüm çalışmalar, vatandaşımızın huzur ve güvenliği içindir." dedi.