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        Ardahan Valisi Çiçek, geçen yıla oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşandığını bildirdi

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentin huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, geçen yılın ilk 6 ayına oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:13
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        Ardahan Valisi Çiçek, geçen yıla oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşandığını bildirdi
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentin huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, geçen yılın ilk 6 ayına oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşandığını söyledi.

        Çiçek, Valilik toplantı salonunda gazetecilere, İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadelede ülke genelind kararlı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

        Terör olaylarında ülke genelinde azalma yaşandığını, bunun Ardahan'da da paralel olarak etkisini gösterdiğini vurgulayan Çiçek, "İlimizde 2023 yılının ilk 6 ayında 33 olayda 35 şahıs yakalanmışken, bu sayı 2024 yılının aynı döneminde 11 olayda 11 yakalama olarak kayıtlara geçti. Bizler, ülke genelinde olduğu gibi kentimizde de huzurun sağlanması için çalışmalar yapıyoruz. Yapılan tüm çalışmalar, vatandaşımızın huzur ve güvenliği içindir." dedi.

        Çiçek, kentin güven ve huzuru için gece gündüz demeden çalışma yürüten kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

        Terörle mücadelenin yanı sıra düzensiz göçle de yoğun mücadele verdiklerini ifade eden Çiçek, "2023 yılında 10 olay tespiti ve yakalaması yapılmış. 2024 yılında bu sayı yüzde 130'luk bir artışla 23 olaya çıkmıştır. Bu 23 olayda 45 düzensiz göçmen yakalanmış. 15 organizatör şahsa işlem yapılmış, bir şahıs da tutuklanmıştır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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