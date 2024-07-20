Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Ardahan'daki toplantısında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçimlerden, aldığımız sonuçların etkisiyle, veya o etkinin dışında önümüzdeki sürece taşımamız gereken misyonu, vizyonu, siyasal çaba ve gayreti motivasyonu tesis etmek üzere bir genel başkan yardımcısı olarak Ardahan'dayım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Ardahan'daki toplantısında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçimlerden, aldığımız sonuçların etkisiyle, veya o etkinin dışında önümüzdeki sürece taşımamız gereken misyonu, vizyonu, siyasal çaba ve gayreti motivasyonu tesis etmek üzere bir genel başkan yardımcısı olarak Ardahan'dayım." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, geleceği daha planlı yönetmek için istişarede bulunmak üzere partililerle buluştuklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla illeri dolaştığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Seçimde ve sonrasındaki süreçlerde partimizin vermiş olduğu siyasal ve hizmet mücadelesini değerlendiriyoruz. Bu seçimlerden, aldığımız sonuçların etkisiyle, veya o etkinin dışında önümüzdeki sürece taşımamız gereken misyonu, vizyonu, siyasal çaba ve gayreti motivasyonu tesis etmek üzere bir genel başkan yardımcısı olarak Ardahan'dayım."

        Yılmaz, gittikleri her ilde istişarelerde bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Önümüzdeki süreçlerde kongreler olacak. Bu kongrelerden sonra, 2028 ve 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak. 31 Mart'ta arzu ettiğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de değerlendirmeleri yapılacak. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da ele alınacak. Daha da ötesinde, her seçimin arifesinde rekabet, ufak tefek incinme ve kırılmalar olabilir. Bunların telafisi edilip önümüze bakma yönündeki stratejilerimizi, prensiplerimizi konuşmak ve gayretlerimizi arttırmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Hurda yığınına döndü! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Hurda yığınına döndü! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?

        Benzer Haberler

        Ardahan Valisi Çiçek, geçen yıla oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşa...
        Ardahan Valisi Çiçek, geçen yıla oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşa...
        Ardahan'da bu yılın 6 aylık döneminde aranan 774 kişi yakalandı
        Ardahan'da bu yılın 6 aylık döneminde aranan 774 kişi yakalandı
        Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi:
        Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi:
        Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Ardahan'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi
        Ardahan'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi
        Kura Nehri'nde avlanan balıkçının ağına uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın bal...
        Kura Nehri'nde avlanan balıkçının ağına uzunluğu 1 metreyi aşan 3 yayın bal...