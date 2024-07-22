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        Ardahan'da "kırmızı liste"de bulunan Arap tavşanı görüntülendi

        Ardahan'da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde yer alan Arap tavşanı vatandaşlarca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:53
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        Ardahan'da "kırmızı liste"de bulunan Arap tavşanı görüntülendi
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        Ardahan'da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde yer alan Arap tavşanı vatandaşlarca görüntülendi.

        Göle ilçesi Ova mevkisinde, hayvan otlatan vatandaşlar, 3 Arap tavşanına rastladı.

        Vatandaşlardan Fatih Şirin, tavşanları, hayvan otlatırken fark ettiğini belirterek, "Önce anlamadım. Görüntüsünü aldım, sonra öğrendim Arap tavşanıymış." dedi.

        Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yaylalarında görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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