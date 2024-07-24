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        Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor

        Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği kentlerin başında gelen Ardahan, Muş ve Van'da yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar, yazın da serin hava nedeniyle soba yakarak ısınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:17
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        Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
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        Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği kentlerin başında gelen Ardahan, Muş ve Van'da yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar, yazın da serin hava nedeniyle soba yakarak ısınıyor.

        Türkiye'nin birçok noktasında bunaltıcı sıcaklar yaşanırken, Ardahan'ın 2 bin 8 rakımlı Göle ilçesi ile ilçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Çullu köyünde hava sıcaklığı geceleri düşüyor.

        Son günlerde sağanağın da etkili olduğu ilçede hava sıcaklığı önceki gece 6,2 derece ile Türkiye'nin en serin noktası olarak kayıtlara geçerken, Çullu köyünde de sıcaklık 7,2 derece olarak ölçüldü.

        Göle'nin cadde ve sokaklarında akşam saatlerinde açık alanda çay içmek isteyenler, sobanın yakıldığı mekanları tercih ediyor.

        Çullu köyünde oturan 86 yaşındaki Mehmet Kanbur, AA muhabirine, bu yıl soğuk havanın yazın da etkisini sürdürdüğünü, bu nedenle de soba yakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

        Yazın ortasında üşüdüklerini belirten Kanbur, "Hem soba yakıyoruz hem kalın giyiniyoruz çünkü gerçekten akşamları havalar çok serin oluyor. Son günlerde sağanak, soğuk havayı daha da arttırdı." dedi.

        Medet Çağır da batı illerinde sıcaktan etkilenenlerin burada hala soba yakıldığına inanmadığını ifade ederek, "Üstümüzde hala ceket var çünkü hava çok soğuk, bacalardan duman tütüyor. Güneşli havada çay içmek istesek bile ceket üstümüzden eksik olmuyor." diye konuştu.

        - "Hem gündüz hem gece soba yakıyoruz"

        Muş'ta hava sıcaklığının düşük olduğu yüksek rakımlı yaylalarda konaklayan göçerler, serin günlerde soba yakarak ısınmaya çalışıyor.

        Kurtik Dağı'ndaki 2 bin 500 rakımlı yaylada dört ay geçiren göçerler, akşamları çadırlarda kurulan sobanın etrafında toplanıyor.

        Göçerlerden Fatma Yıldırım, temmuzda hala soba yaktıklarını dile getirdi. Hava soğuk olduğu için gündüzleri kalın giyinmek zorunda kaldıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Zor şartlar altında buradayız ama alışkınız. Bu aylarda batıda havalar çok sıcak. Buranın rakımı yüksek olduğu için gündüz de gece de hava soğuk oluyor. Bundan dolayı hem gündüz hem gece soba yakıyoruz. Yayladan ininceye kadar soba yakacağımızı tahmin ediyoruz."

        Ahmet Aslan da "Bu dağın başında bir araba dolusu odun yakacağız. Batıda havalar çok sıcak, burada soğuk. Buranın bu kadar soğuk olduğunu söyleyince insanlar şaşırıyor, inanmıyor." ifadelerini kullandı.

        - "Buranın hem yazı hem de kışı soğuk"

        Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı kırsal Bezirhane Mahallesi'nde de meteorolojik verilere göre temmuzda en düşük sıcaklık 6,1 derece olarak ölçüldü.

        2 bin 55 metre yükseklikteki mahallede yaşayanlar, akşamları üşümemek için polar, mont ve ceket gibi kalın kıyafetler giyiyor.

        Muhtar Mehmet Çakan, Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden birinde yaşadıklarını söyledi.

        Mahallede kışın yaşamanın çok zor olduğunu, hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derecelere kadar düştüğünü hatırlatan Çakan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 6 ay kışı yaşıyoruz. Soğuk havalardan dolayı çok göç verdik. 2000'de yaklaşık 320 olan nüfusumuz şu an 200'ün altına düşmüş. Yetkililere seslenmek istiyorum, mahallemize doğal gaz hattı çekilsin. Yakacak yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Şu an bile bazı evlerde soba yakılıyor. Battaniyeye sarılarak ısınanlar var. Yayla havası gibi. 6 ay beyazı, 3 ay ayazı, 2 ay da yazı yaşıyoruz."

        Mehmet Şirin Çakan da yaz mevsiminde olmalarına rağmen üşüdüklerini belirterek, "Şu mevsimde ceket, kazak giyiyoruz. Buranın hem yazı hem de kışı soğuk. Akşam saatlerinde sobaları yakarak evlerimizi ısıtıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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