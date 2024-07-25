Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da ot biçme mesaisi başladı

        Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da ot biçme mesaisi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı.

        Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte, tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

        Yaklaşık 350 bin büyükbaş, 180 bin küçükbaş hayvanı ile hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, son günlerde etkili olan yağışlar da bir önceki yıla oranla ot verimini artırdı.

        Kentin Karaçay bölgesindeki çayırlarda olgunlaşan otların biçimi makinelerle yapılmaya başlandı.

        Tarım makineleri otları biçerken, diğer tarafta da balyalama işlemi yapılıyor. Balyalama sırasında vatandaşlar da dağılan otları tırmık ve dirgen ile toplayarak çalışmaya destek veriyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, hasada başlayan çiftçileri ziyaret ederek, bereketli bir sezon diledi.

        Cineviz, AA muhabirine, bölge geneli incelemede bulunduğunu, ot hasadında bir önceki yıla oranla verimin yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

        Ardahan'ın bitkisel üretiminin hayvancılığa dayalı olduğunu belirten Cineviz, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 700 bin dekar civarında ekili dikili tarım arazimizin dışında bir bu kadar da ot biçimi söz konusu. Kaba yem ihtiyacını karşılamak için bu şekilde ot biçimi yapılıyor. Şu an hasat sezonunun içerisindeyiz. İklim şartlarının olumlu seyrediyor olması hasadın da bereketli sonuçlanmasına neden olduğunu yerinde gözlemledik. Bu anlamda üreticilerimizin de memnun olduğunu görüyoruz."

        Ardahan merkeze bağlı Samanbeyli köyündeki üreticilerden Murat Öztürk de çayırlarda verimin yüksek olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Galatasaray'da ayrılık!
        Galatasaray'da ayrılık!
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        Gelen var, giden yok!
        Gelen var, giden yok!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti

        Benzer Haberler

        Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
        Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor
        Ardahan'da "kırmızı liste"de bulunan Arap tavşanı görüntülendi
        Ardahan'da "kırmızı liste"de bulunan Arap tavşanı görüntülendi
        Ardahan'da Çıldır Gölü Festivali düzenlendi
        Ardahan'da Çıldır Gölü Festivali düzenlendi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Ardahan'daki toplantısı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Ardahan'daki toplantısı...
        Ardahan Valisi Çiçek, geçen yıla oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşa...
        Ardahan Valisi Çiçek, geçen yıla oranla terör olaylarında bu yıl düşüş yaşa...
        Ardahan'da bu yılın 6 aylık döneminde aranan 774 kişi yakalandı
        Ardahan'da bu yılın 6 aylık döneminde aranan 774 kişi yakalandı