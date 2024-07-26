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        Ardahan'da, İsrail Başbakanı Netanyahu protesto edildi

        Ardahan'da, ABD'de konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:59
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        Ardahan'da, İsrail Başbakanı Netanyahu protesto edildi
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        Ardahan'da, ABD'de konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto edildi.

        Kentte, cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde toplanan kalabalık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Meclisi'ndeki konuşmasına tepki gösterildi.

        İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şube Başkanı Osman Erdem, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların insanlık tarihi için kara bir leke olduğunu söyledi.

        Bu kara lekeye neden olan Binyamin Netanyahu'nun ABD'de konuşmasının kabul edilir bir tarafı olmadığını belirten Erdem, "Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken, ABD, İsrail Başbakanı soykırımcı savaş suçlusu Netenyahu'yu ülkesinde davet etmiş, ABD Parlamentosunda konuşma imkanı sunmuştur. Netenyahu Gazze'deki vahşete alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla da ayakta alkışlanmıştır." dedi.

        Açıklamanın ardından grup, daha sonra İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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