Ardahan'da "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı

Ardahan'ın Göle ilçesinde üretilen kaşarın tanıtılması ve tanınırlığının artırılması amacıyla düzenlenen "23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali" başladı.

Göle Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Ardahanlıların yanı sıra başta İstanbul olmak üzere başka illerden gelen çok sayıda kişi katıldı.

Halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başlayan festivalde, cirit takımı gösteri yaptı, halk ozanları söyleşide bulundu.

Vali Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, açılışta, Ardahan'ın hayvansal ürünler üretiminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Üretilen ürünlerin tanıtımında etkinliklerin önemli rolü olduğunu bildiren Kasımoğlu, "Her bölgenin kendine özgü güzellikleri var. Göle ilçemizde bu manada önemli zenginlikleri bünyesinde barındıran bir ilçemizdir. Biz de bunları el birliğiyle tanıtmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ise ilçede üretilen kaşar peynirinin kendileri için kıymetli olduğunu bildirerek, "Bu festivallerle gurbetçilerimizle buluşuyor, kültürümüzü yaşatıyoruz." dedi.

Budak, ilçenin kalkınması için çalışmaların sürdüğünü ve projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.