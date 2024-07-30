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        Ardahanlı genç, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiriyor

        GÜNAY NUH - Ardahan'da merkeze bağlı Gölgeli köyünde yaşayan 23 yaşındaki Ali Fırat Avşar, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe destekle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:38
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        Ardahanlı genç, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiriyor
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        GÜNAY NUH - Ardahan'da merkeze bağlı Gölgeli köyünde yaşayan 23 yaşındaki Ali Fırat Avşar, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe destekle büyükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

        Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'ndan mezun olan Avşar, Ağustos 2023'te Bakanlığın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

        Projesi kabul edilen Avşar'a, geri ödemesiz olmak üzere 4 simental ırkı gebe büyükbaş verildi.

        Bekar olan Avşar, ailesiyle yaşadığı evin yerleşkesindeki ahırda hayvanların bakımını yaparak besicilik yapmayı sürdürüyor.

        Ali Fırat Avşar, AA muhabirine, hayvancılık yapmanın yıllardır hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için üniversite okuduğunu söyledi.

        Hem okulun hem de Kovid-19 döneminin üretime olan ilgisini daha da arttırdığını belirten Avşar, "Bu alanda hep üretim yapma amacındaydım. O yüzden bu bölümü okudum. Bu şekilde tekrar köyüme döndüm." dedi.

        Proje dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgililere teşekkür eden Avşar, "Çünkü böyle bir süreçte yanımda oldular. Olumsuz koşullarda bana destek oldular. Bana sağlanan destekle simental ırkı hayvan aldım. Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İlerleyen zamanlarda hayvan sayısını arttırmak ve tarım yapmak istiyorum. Daha çok üretim yapmayı planlıyorum." diye konuştu.

        - Bakanlığın desteklediği önemli projelerden biri

        Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"nin Bakanlığın desteklediği önemli projelerden biri olduğunu vurguladı.

        Projenin üretim yapmak isteyenler için örnek teşkil ettiğini dile getiren Cineviz, şunları kaydetti:

        "Burada amaç, tarımla ilgili herhangi bir bölümü bitirmek ve eğitim almış olmak. Bu alandaki insanımıza tarımın içinde aktif yer almasını, yaptıkları çalışmalarla çevrelerine de örnek olmalarını sağlamak. Şartları uygun hale geldi, kendisine canlı hayvan desteği sağlandı. İlk adımını attığı bu yolda inşallah güzel çalışmalar yapar. Bizler kendisine desteğimizi sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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