Ardahan'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son 4 ayda uyuşturucuyla mücadelede 6 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son 4 ayda uyuşturucuyla mücadelede 6 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Çiçek, AA muhabirine, son 4 aylık çalışma sürecinde 14 şüphelinin uyuşturucuyla mücadelede yakalandığını, 6'sının mahkemece tutuklandığını söyledi.
Amaçlarının bu ve benzeri olayları kentte bitirmek olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:
"Huzurlu olan ilimizin daha da huzurlu olması için çalışıyoruz. Son 4 aylık süre zarfında uyuşturucuyla mücadelede yapılan operasyonlarda yakalanan 14 kişiden 6'sı tutuklanmıştır. Başta uyuşturucu olmak üzere diğer alanlarda da çalışmalarımız aralıksız sürecek."
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