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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son 4 ayda uyuşturucuyla mücadelede 6 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:14
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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son 4 ayda uyuşturucuyla mücadelede 6 kişinin tutuklandığını bildirdi.

        Çiçek, AA muhabirine, son 4 aylık çalışma sürecinde 14 şüphelinin uyuşturucuyla mücadelede yakalandığını, 6'sının mahkemece tutuklandığını söyledi.

        Amaçlarının bu ve benzeri olayları kentte bitirmek olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Huzurlu olan ilimizin daha da huzurlu olması için çalışıyoruz. Son 4 aylık süre zarfında uyuşturucuyla mücadelede yapılan operasyonlarda yakalanan 14 kişiden 6'sı tutuklanmıştır. Başta uyuşturucu olmak üzere diğer alanlarda da çalışmalarımız aralıksız sürecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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