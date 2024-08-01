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        Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:17
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        Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.A.S'nin kullandığı 36 AZ 444 plakalı otomobil, Ardahan Güney Çevre yolunun Hayvan Pazarı Kavşağında M.A'nın kullandığı 36 EU 362 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.C.S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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