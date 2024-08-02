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        Tescilli Ardahan çiçek balında süzüm mesaisi başladı

        Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:26 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:26
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        Tescilli Ardahan çiçek balında süzüm mesaisi başladı
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        Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda hasat dönemi başladı.

        İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

        Kentteki arıcılar, meşakkatli üretim sezonunun ardından kendine özgü aromasıyla bilinen balın süzümünü yapmaya başladı.

        Ardahan Arıcılar Birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında sofraları tatlandıracak balın süzümü, güneşli havada yapılıyor.

        Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, gazetecilere, kentte üretilen balın kaliteli olduğunu söyledi.

        Rekoltenin önümüzdeki günlerde netleşeceğini dile getiren Evliyaoğlu, "Bazı bölgelerdeki kovanlarda süzüm işlemi başladı. Bir hafta içinde süzümün tamamı yapılır. Belli bölgelerimizde yüzde 80'lere varan bir verim var. Ancak çok yağış alan bölgelerde ise bu verim çok daha düşük. Bu yılın yağışları belli bölgeleri olumsuz etkiledi. Dolayısıyla bir hafta içinde bizdeki bal rekoltesi netleşir. Şu an görünen bir kovanda ortalama 15 kilogram bal var. Böyle giderse sonuç iyi." ifadelerini kullandı.

        Evliyaoğlu, bal fiyatlarının 700 ila 1000 lira arası değiştiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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