Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Heniyye suikastı protesto edildi

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Saraybosna Caddesi'ndeki Dere Camisi önünde akşam namazının ardından bir araya geldi.

Her yaştan binlerce vatandaş, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine pankartlar taşıyıp sloganlar atarak yürüdü.

İstasyon Meydanı'na gelen vatandaşlar, burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, Gazze ve Heniyye için dua etti.

Grup adına konuşma yapan Ömer Onay, İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek ve siyonizmi lanetleyip Gazzeli insanların sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de planlı bir küresel soykırımın yapıldığını ifade eden Onay, "Soykırımcı ABD'nin şımarık çocuğu İsrail, öldürdükçe alkışlanıyor daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Temsilciler Meclisi'nde alkışlanıyor." dedi.

Onay, Heniyye suikastına ilişkin, "Gazze davasına ömrünü vermiş Heniyye'yi gözlerimizi dolduran ve yüreklerimizi kahreden elim bir suikast sonucu şehit ettiler. Ümmetin başı sağ olsun. Onlar bu suikastlarla direnişi durduracaklarını, Filistin'in direncini kıracaklarını sanıyorlar. Özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Yanıldıklarını bir gün göreceğiz." diye konuştu.