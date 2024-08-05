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        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, yaylada ziyarette bulundu

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, yaylada ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:55 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:55
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        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, yaylada ziyarette bulundu
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        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, yaylada ziyarette bulundu.

        Koç, Ardahan ile Artvin arasındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'nı ziyaretinde, yaylacılarla bir süre sohbet etti.

        Yaylanın bu sezon çok hareketli olduğunu belirten Koç, "AK Parti iktidarlarının her döneminde olduğu gibi bugün de sizlerin yayındayız. Şehir, ilçe, belde, köy ve yayla demeden her noktaya gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gitmediğimiz ev çalmadığımız kapı kalmayacak. Biz de bu anlayışlarla çalışıyor, sizlere hizmet getirmenin gayretini gösteriyoruz. Yaylalarımızın sorunlarını biliyor, söz konusu sorunları yerinde tespit için yollardayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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