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        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 18:15 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:15
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        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşama doğru etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

        Kısa sürede etkisini artıran sağanak yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Sağanak ve dolunun yanı sıra kentte şiddetli rüzgar da etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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