Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi

        Ardahan'ın Damal ilçesinde, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 21:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'ın Damal ilçesinde, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Seyitören köyü merasında büyükbaş hayvanları otlatan Okan Baran'a (15) yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerce Damal Sağlık Merkezine kaldırılan Okan Baran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı

        Benzer Haberler

        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, İl Genel Meclis üyelerini ziyaret etti
        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, İl Genel Meclis üyelerini ziyaret etti
        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, yaylada ziyarette bulundu
        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, yaylada ziyarette bulundu
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Heniyye suikastı protesto edildi
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Heniyye suikastı protesto edildi
        Ardahan'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Ardahan'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Tescilli Ardahan çiçek balında süzüm mesaisi başladı
        Tescilli Ardahan çiçek balında süzüm mesaisi başladı