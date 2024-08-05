Ardahan'da yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Ardahan'ın Damal ilçesinde, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
Ardahan'ın Damal ilçesinde, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Seyitören köyü merasında büyükbaş hayvanları otlatan Okan Baran'a (15) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce Damal Sağlık Merkezine kaldırılan Okan Baran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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