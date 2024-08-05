Ardahan'da ruhsatsız tabanca bulunduran 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, şüphelilerin ikametinde yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca ile 52 fişek ele geçirdi.

Araçtaki D.Ş. ile A.Ç'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızçam bölgesinde yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir aracı durdurdu.

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