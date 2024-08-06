Ardahan'da "Siberağ-4" operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Ardahan'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "Siberağ-4" operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı.
Ardahan'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "Siberağ-4" operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 'Siberağ-4' operasyonları kapsamında 6 ilde eş zamanlı olarak 10 adreste yapılan aramalarda 7 şüpheli ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir."
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