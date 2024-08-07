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        Tescilli "Ardahan çiçek balı"nda süzüm mesaisi başladı

        Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:00
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        Tescilli "Ardahan çiçek balı"nda süzüm mesaisi başladı
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        Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın hasadına başlandı.

        İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

        Kentteki arıcılar, meşakkatli üretim sezonunun ardından kendine özgü aromasıyla bilinen balın süzümüne başladı.

        Ardahan Arıcılar Birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında sofraları tatlandıracak balın süzümüne, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da katıldı.

        Merkeze bağlı Çataldere köyü muhtarı Necdet Bilgin ile bal süzümü yapan milletvekili Koç, balın Ardahan'ın önemli bir ekonomik geliri olduğunu söyledi.

        Kafkas arısının ürettiği balın çok değerli olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Bir kovanda ortalama 14 kilogram bal elde ettik. Bu yıl özellikle yağışlı havaların uzun sürmesi beklentileri bir nebze de olsa azalttı. Buna rağmen verim iyi. Toplamda il genelinde 450 ton bal elde edilmesi bekleniyor. Ardahan balının tanıtımını yaparak bu ürünün tüm ülkeye yayılmasını istiyoruz. Bu nedenle arıcılarımızı destekliyor ve arıcılıkla ilgili projelere önem veriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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