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        Kafkas arısı müzede tanıtılıyor

        GÜNAY NUH - Ardahan'da başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının çok yönlü tanıtılması ve korunması için yapılan "Kafkas Arı Müzesi" ziyaretçilere açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:02
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        Kafkas arısı müzede tanıtılıyor
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        GÜNAY NUH - Ardahan'da başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının çok yönlü tanıtılması ve korunması için yapılan "Kafkas Arı Müzesi" ziyaretçilere açıldı.

        Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Serhat Kalkınma Ajansının desteğiyle Valilik, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje tamamlandı.

        Kafkas arısının çok yönlü tanıtılması ve korunmasının amaçlandığı projeyle kurum içindeki 150 metrekarelik alanda yapılan müzeyi gezenleri girişte arı sesi karşılıyor.

        Bu ses eşliğinde arı hakkında video izleme şansı bulan ziyaretçiler, Kafkas arısının çalışmasından özelliğine, ürettiği bal ve ürünlerinin yanı sıra arıcılıkta kullanılan malzemelere kadar ayrıntılı bilgi sahibi oluyor.

        Yılın her mevsiminde canlı arıyı görme izleme imkanının sunulduğu müzede misafirler, sanal gerçeklikle de arının kovan içindeki yaşamını gözlemliyor.

        - "Müzeyi kentimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz"

        Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, AA muhabirine, müzenin Kafkas arısının geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

        Aydın, "Müzede bal arısının yaşamı ve evrelerini görebileceksiniz. Ziyaretçiler, bal arısının ürünlerini görebilecek, bu ürünler hakkında tecrübe sahibi olacak. Ziyaretçilerimiz ana arı, işçi arı ve erkek arının maketleri ile haklarındaki ayrıntılı bilgiye sahip olacak. Müzeyi kentimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

        Ziyaretçilerin ilk girişte arıyı tanıtan video ile karşılaştığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

        "Daha sonra bal arısının heykelini görüyorlar. Müze, Anadolu'nun bal arısı konusunda ne kadar zengin bir coğrafyaya sahip olmanın imkanını sunuyor. Ayrıca Kafkas arısı ile ilgili bilgi panolarını görmüş olacaklar. Bal arısının balla birlikte toplamda ürettiği 15 çeşit ürün burada tanıtımı yapılıyor. Bunların her biri katma değeri çok yüksek olan ürünler. Ardahan'daki ballı bitkiler burada yer alıyor. Arıcı ve arıcılık için kullanılan tüm malzemeler mevcut. Ayrıca ülkemizdeki önemli bal çeşitlerini sergiliyoruz."

        - Ziyaretçiler sanal gerçeklik ile "çiçeklere konacak"

        Aydın, ziyaretçilerin doğru bilgi ile bilinçli tüketici olarak müzeden ayrıldığını belirtti.

        "Vatandaşlar, canlı arı kovanı ile sanal gerçeklikle de arıyı izleme şansları olacak. Bal arısının kovan içindeki tüm yaşamını bire bir görmüş olacak." diyen Aydın, sanal gerçeklikle, ziyaretçilerin bir arı gibi uçup çiçeklere konacağını anlattı.

        Ziyaretçilerden Cansu Susuzyıldırım müzeyi çok güzel bulduğunu belirterek, "Kişilerin gelip görmesi gereken bir yer, herkese tavsiye ederim. Çok güzel ve modern, Ardahan'da olması gereken bir yerdi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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