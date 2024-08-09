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        Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:27 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:27
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        Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Ardahan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 34 KMC 74 plakalı otomobil ile 34 GNF 955 plakalı kamyonet, Ardahan-Göle kara yolunun Yalnızçam köyü yol ayrımında çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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