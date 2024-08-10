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        Ardahan'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Ardahan'ın Damal ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:03
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        Ardahan'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Damal-Posof kara yolundaki bir mekanda Ardahan Belediyesi personelleri ile başka bir grup arasında tartışma çıktı.

        Kavganın büyümesi üzerine belediyede şoför olarak çalışan Güntay H. (41) ve Volkan G. (35) bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Damal Toplum Sağlık Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Güntay H. kurtarılamadı.

        Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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