Ardahan'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavganın büyümesi üzerine belediyede şoför olarak çalışan Güntay H. (41) ve Volkan G. (35) bıçakla yaralandı.

Damal-Posof kara yolundaki bir mekanda Ardahan Belediyesi personelleri ile başka bir grup arasında tartışma çıktı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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