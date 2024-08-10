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        Ardahan'da "bir günlükler"in ölüm uçuşu geçen yıla göre bir hafta erken başladı

        Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" geçen yıla oranla bir hafta önce başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:00 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:00
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        Ardahan'da "bir günlükler"in ölüm uçuşu geçen yıla göre bir hafta erken başladı
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        Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" geçen yıla oranla bir hafta önce başladı.

        Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, Ardahan Kalesi ile tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

        Geçen yıla oranla bir hafta önceden görünmeye başlanan ve Ardahan Kalesi bölgesinde akşam saatlerinde toplanan çok sayıdaki sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

        Lamba ışığında toplanan sineklerin "ölüm dansı"nın yaklaşık bir hafta sürdürmesi bekleniyor.

        Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor.

        Ardahan Kalesi bölgesindeki yürüyüş yolunu kullananlar mayıs sineklerinin uçuşlarını izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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