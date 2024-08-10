Ardahan'da "bir günlükler"in ölüm uçuşu geçen yıla göre bir hafta erken başladı Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" geçen yıla oranla bir hafta önce başladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.08.2024 - 22:00 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:00 facebook

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