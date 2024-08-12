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        Vali Hayrettin Çiçek, Göle'deki yurt inşaatını inceledi

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle ilçesinde yapımı süren Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt inşaatını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:11
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        Vali Hayrettin Çiçek, Göle'deki yurt inşaatını inceledi
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle ilçesinde yapımı süren Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt inşaatını inceledi.

        TOKİ bölgesinde yapımı süren 6 katlı yurt inşaatını inceleyen Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Çiçek, AA muhabirine, yurdun 250 kişi kapasiteli olduğunu belirterek, "Bu yurdun tamamlanmasıyla Göle ilçemizdeki üniversite öğrencilerimizin konaklama soru olmayacak. Yurdumuzu 2025-2026 akademik yılında hizmete almayı planlıyoruz. Eğitim için yapılan her yatırımı önemsiyoruz. Bu yurdun yarısı kız, yarısı erkek öğrencilere ayrılacak. Dolayısıyla bu ve benzeri çalışmaları önemsediğimizden bizzat yerinde inceliyoruz." dedi.

        Çiçek, yurt ihalesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yapıldığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

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