Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
Ardahan'da polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakaladı.
Ardahan'da polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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