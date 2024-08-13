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        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 18:53 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:53
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        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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