Ardahan'da kargo kolisinde 50 tabanca fişeği ele geçirildi

Kentteki bir kargo şirketine giden ekipler, bir kolide tabanca 50 fişeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kargo firmaları üzerinden yapılan ve yapılması muhtemel kaçakçılık konularıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

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