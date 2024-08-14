Ardahan'da kargo kolisinde 50 tabanca fişeği ele geçirildi
Ardahan'da bir kargo şirketine gelen kolide 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
Ardahan'da bir kargo şirketine gelen kolide 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kargo firmaları üzerinden yapılan ve yapılması muhtemel kaçakçılık konularıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Kentteki bir kargo şirketine giden ekipler, bir kolide tabanca 50 fişeği ele geçirdi.
Konuyla ilgili şüpheli C.İ hakkında işlem başlatıldı.
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