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        Ardahan'da kargo kolisinde 50 tabanca fişeği ele geçirildi

        Ardahan'da bir kargo şirketine gelen kolide 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:44
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        Ardahan'da kargo kolisinde 50 tabanca fişeği ele geçirildi
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        Ardahan'da bir kargo şirketine gelen kolide 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kargo firmaları üzerinden yapılan ve yapılması muhtemel kaçakçılık konularıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Kentteki bir kargo şirketine giden ekipler, bir kolide tabanca 50 fişeği ele geçirdi.

        Konuyla ilgili şüpheli C.İ hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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