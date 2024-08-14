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        Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor

        Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 23:33 Güncelleme: 14.08.2024 - 23:37
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        Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor
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        Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor.

        Genellikle Kura Nehri bölgesinde görünen sinekler, tarihi Ardahan Köprüsü ve Ardahan Kalesi çevresinde yoğunluk oluşturuyor.

        Akşamları aydınlatma lambalarının çevresinde toplanan sineklerin görüntüsü, bölgeden geçen bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alınıyor.

        Sineklerin toplu uçuşları zaman zaman kar yağışını andırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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