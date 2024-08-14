Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor

Akşamları aydınlatma lambalarının çevresinde toplanan sineklerin görüntüsü, bölgeden geçen bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alınıyor.

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor.

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