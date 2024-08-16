Ardahan'da otobüs kazalarına dikkati çekmek amacıyla trafik denetimi yapıldı

Ardahan Valiliği koordinesinde otobüs kazalarına dikkati çekmek amacıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube ekipleri, Ardahan-Çamlıçatak kara yolu kontrol noktasında araç sürücüleri ve yolculara yönelik emniyet kemeri denetimi yaptı.

Sürücülere, can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları, kural ihlali yapmamaları anlatıldı. Seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı.