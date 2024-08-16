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        Ardahan'da otobüs kazalarına dikkati çekmek amacıyla trafik denetimi yapıldı

        Ardahan Valiliği koordinesinde otobüs kazalarına dikkati çekmek amacıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:27
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        Ardahan'da otobüs kazalarına dikkati çekmek amacıyla trafik denetimi yapıldı
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        Ardahan Valiliği koordinesinde otobüs kazalarına dikkati çekmek amacıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube ekipleri, Ardahan-Çamlıçatak kara yolu kontrol noktasında araç sürücüleri ve yolculara yönelik emniyet kemeri denetimi yaptı.

        Sürücülere, can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları, kural ihlali yapmamaları anlatıldı. Seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı.

        Noktada yapılan 3 saatlik uygulamada, 250 sürücü ve 375 yolcuya "emniyet kemeri kullanımı ve önemi hakkında" bilgilendirme faaliyeti icra edildi, 415 broşür dağıtımı yapıldı.

        Kentteki 12 bin 507 vatandaşın da cep telefonlarına, "hız limitlerine uyulması ve emniyet kemeri kullanımının önemi" içerikli kısa mesajlar gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de "Varlık nedenimiz, huzur ve güveniniz uygulama ve denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor" sloganıyla Ardahan-Göle kara yolu uygulama noktasında denetim yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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