Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu

Suyun bir kısmı yeşile bürünürken, yüzeyde ise kirlilik tabakası oluştu.

Son günlerde hava sıcaklıklarının arttığı kentte, bazı göl ve akarsuları yosun kapladı.

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