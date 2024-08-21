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        Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu

        Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle, Çıldır Gölü'nde yosun oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:35
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        Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
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        Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle, Çıldır Gölü'nde yosun oluştu.

        Son günlerde hava sıcaklıklarının arttığı kentte, bazı göl ve akarsuları yosun kapladı.

        Çıldır Gölü'nün Akçakale ile Tesisler mevkisinin kıyılarında yosunla birlikte renk değişikliği oluştu.

        Suyun bir kısmı yeşile bürünürken, yüzeyde ise kirlilik tabakası oluştu.

        Sudaki yosun yoğunluğunun, sıcakların etkisiyle arttığı gözlemlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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